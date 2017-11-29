Дубль Янга принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Уотфордом"

"Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Уотфорд" со счетом 4:2 в матче 14-го тура чемпионата Англии. Команда Жозе Моуринью одержала третью победу кряду в турнире и занимает второе место, хозяева располагаются на 8-й строчке.

В составе победителей дубль на счету Эшли Янга, по мячу забили Антони Марсьяль и Джесси Лингард. В самой концовке встречи на поле вышел Златан Ибрагимович. У "Уотфорда" отличились Абдулай Дукуре и Трой Дини.

В другой встрече "Вест Бромвич" сыграл вничью с "Ньюкаслом" – 2:2. Отметим, что гости отыгрались, проигрывая по ходу встречи 0:2. Отметим, что "Бромвич" не может победить уже с 19 августа.

Чемпионат Англии

14-й тур

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:3)

Голы: Янг, 19 (0:1). Янг, 25 (0:2). Марсьяль, 32 (0:3). Дини, 77 - с пенальти (1:3). Дукуре, 84 (2:3). Лингард, 86 (2:4).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Предль (Перейра, 58), Зегелар, Кико Фемения, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Каррильо, 58), Грэй (Дини, 72), Ришарлисон.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Рохо, Линделеф, Янг, Погба, Матич (Эррера, 54), Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 64), Лингард (Ибрагимович, 88).

Предупреждения: Дукуре, 24. Рохо, 38. Мариаппа, 41.

Судья: Мосс.

28 ноября. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.

"Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 2:2 (1:0)

Голы: Робсон-Кану, 45+1 (1:0). Филд, 56 (2:0). Кларк, 59 (2:1). Эванс, 83 - в свои ворота (2:2).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс (Макклин, 80), Ньом, Хегази, Бэрри (Якоб, 67), Ливермор, Филд (Крыховяк, 84), Рондон, Робсон-Кану, Филлипс.

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Лежен, Мбемба, Йедлин, Ритчи, Хэйден (Шелви, 80), Мерино, Хоселу (Митрович, 75), Мерфи (Аронс, 65), Перес.

Судья: Проберт.

28 ноября. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.