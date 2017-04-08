Дубль Сон Хын Мина помог "Тоттенхэму" разгромить "Уотфорд"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле нанес крупное поражение "Уотфорду" – 4:0. Дублем отметился Сон Хын Мин, по голу записали на свой счет Деле Алли и Эрик Дайер. "Шпоры" занимают второе место в турнирной таблице.

"Тоттенхэм" временно сократил отставание от лидирующего "Челси" до четырех очков, но у команды Антонио Конте есть еще игра в запасе. "Уотфорд" идет десятым. Победная серия "шпор" в премьер-лиге достигла шести встреч.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

"Тоттенхэм" – "Уотфорд" – 4:0 (3:0)

Голы: Алли, 33 (1:0). Дайер, 39 (2:0). Сон Хын Мин, 44 (3:0). Сон Хын Мин, 55 (4:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дэйвис, Дембеле (Сиссоко, 74), Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Онома, 88), Янссен (Кейн, 60).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Клеверли, Дукуре (Суньига, 59), Окака Чука (Кабаселе, 85), Амрабат (Дини, 70), Ньянг, Саксесс.

Предупреждение: Дукуре, 34.

Судья: Тэйлор.

8 апреля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".