Дубль Санчеса принес "Арсеналу" победу над "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" на своем поле проиграл "Арсеналу" в матче 20-го тура чемпионата Англии. Дублем в составе гостей отметился нападающий сборной Чили Алексис Санчес.

В этом году обеим командам предстоит провести еще по одному матчу 31 декабря.

"Арсенал" идет на 6-м месте в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" - на 16-м.

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20-й тур

"Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 2:3 (0:1)

Голы: Мустафи, 25 (0:1). Таунсенд, 49 (1:1). Санчес, 62 (1:2). Санчес, 66 (1:3). Томкинс, 89 (2:3).

"Кристал Пэлас": Сперони, Томкинс, Келли (Фосу-Менса, 80), Данн, Шлупп, Кабай (Макартур, 53), Миливоевич, Лофтус-Чик (Сако, 70), Бентеке, Таунсенд, Заа.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Чемберс, Бельерин, Езил, Уилшир, Джака (Мэйтланд-Найлс, 87), Санчес, Ляказетт (Кокелен, 75).

Предупреждения: Чемберс, 29. Заа, 45+2.

Судья: Оливер.

28 декабря. Лондон. Стадион "Selhurst Park".