Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Лестером", "Эвертон" проиграл "Борнмуту"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Лестером" – 2:1.

Автором дубля в этой встрече стал нападающий "красных" Мохамед Салах. За "лис" забил форвард Джейми Варди. Отметим, что клуб из Ливерпуля продлил свою беспроигрышную серию в премьер-лиге до 12 игр.

В другой встрече "Борнмут" обыграл "Эвертон" (2:1). Двумя забитыми мячами отличился полузащитник "вишен" Райан Фрэйзер. Для них эта победа стала первой в последних девяти матчах. "Ньюкасл" сыграл вничью с "Брайтоном" (0:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Ливерпуль" – "Лестер" – 2:1 (0:1)

Голы: Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Робертсон, Гомез, Милнер, Филиппе Коутинью (Клаван, 89), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах (Вайналдум, 83), Мане (Окслейд-Чемберлен, 72).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Морган, Магуайр, Иборра, Олбрайтон (Джеймс, 83), Амарти, Ндиди, Варди (Слимани, 74), Махрез (Окадзаки, 73), Грэй.

Предупреждения: Милнер, 8. Эмре Джан, 53. Магуайр, 53. Ндиди, 62. Робертсон, 90+1.

Судья: Суорбрик (Англия).

30 декабря. Ливерпуль. Стадион Anfield.

"Борнмут" - "Эвертон" - 2:1 (1:0)

Голы: Фрэйзер, 33 (1:0). Гуйе, 57 (1:1). Фрэйзер, 89 (2:1).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук (Артер, 78), Кинг (Афобе, 39), Айб, Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 85).

"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кин, Кенни, Шнейдерлен, Маккарти (Руни, 46), Сигурдссон, Гуйе (Боласье, 71), Леннон, Калверт-Льюин (Ньясс, 55).

Судья: Проберт (Англия).

30 декабря. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).

"Ньюкасл" – "Брайтон" – 0:0

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи (Перес, 72), Хэйден, Мерино (Шелви, 77), Хоселу (Мерфи, 84), Атсу, Гэйл.

"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Кноккарт, Маррей (Хемед, 62).

Предупреждения: Йедлин, 61. Кноккарт, 73. Мерино, 75. Данк, 90+1.

Судья: Тэйлор (Англия).

30 декабря. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

Турнирная таблица – здесь