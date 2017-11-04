Дубль Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Вест Хэм"

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" со счетом 4:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" – 1:4 (0:2)

Голы: Салах, 21 (0:1). Матип, 24 (0:2). Ланцини, 55 (1:2). Окслейд-Чемберлен, 56 (1:3). Салах, 75 (1:4).

"Вест Хэм": Харт, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Нобл (Арнаутович, 61), Куяте, Обианг, Ланцини, Фернандес (Кэрролл, 46), Эрнандес (Сако, 72), Айю.

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Ловрен, 87), Эмре Джан, Роберту Фирмину (Соланке, 87), Салах, Мане (Милнер, 77).

Предупреждения: Нобл, 37. Рид, 47. Ланцини, 90.

Судья: Суорбрик (Англия).