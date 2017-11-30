Дубль Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Стоук Сити"

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Стоук Сити" в матче 14-го тура чемпионата Англии - 3:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Мохамед Салах, еще один гол на счету Садио Мане.

Красные после это победы занимает 5-е место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Манчестер Сити" на 14 очков. "Гончары" идут 16-ми с отрывом от зоны вылета в 3 очка.

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14-й тур

"Стоук Сити" - "Ливерпуль" - 0:3 (0:1)

Голы: Мане, 17 (0:1). Салах, 77 (0:2). Салах, 83 (0:3).

"Стоук Сити": Грант, Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Зума, Флетчер (Адам, 85), Аллен, Шупо-Мотинг (Хесе, 75), Крауч, Диуф, Шачири.

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Матип, Морено, Гомес, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 67), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Мане (Хендерсон, 89), Соланке (Салах, 67).

Предупреждения: Миньоле, 40. Эмре Джан, 56. Вайналдум, 63. Окслейд-Чемберлен, 66. Мартинс Инди, 66. Мане, 74.

Судья: Аткинсон.

29 ноября. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.