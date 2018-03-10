Дубль Рэшфорда принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" в матче 30-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" - 2:1. Все голы в этой встрече забили "красные дьяволы". Дублем в ворота "красных" отличился нападающий Маркус Рэшфорд, гол в свои ворота забил защитник Эрик Байи.

Эта победа позволила "МЮ" оторваться от соперника на пять очков в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице.

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30-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 2:1 (2:0)

Голы: Рэшфорд, 14 (1:0). Рэшфорд, 24 (2:0). Байи, 66 - в свои ворота (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Мата (Лингард, 88), Мактоминэй, Матич, Санчес, Рэшфорд (Феллаини, 70), Лукаку.

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд (Вайналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84), Милнер, Эмре Джан, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Салах, Роберту Фирмину, Мане.

Предупреждения: Рэшфорд, 27. Окслейд-Чемберлен, 35. Валенсия, 89.

Судья: Поусон.

10 марта. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Трансляция матча "МЮ" - "Ливерпуль"