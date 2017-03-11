Дубль Ньясса принес "Халл Сити" победу над "Суонси"

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Халл Сити" переиграл "Суонси" – 2:1. Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Умар Ньясс. Отметим, что бывший форвард "Локомотива" появился на поле на 63-й минуте, а уже спустя девять минут имел в своем активе два гола.

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28-й тур

"Халл Сити" – "Суонси" – 2:1 (0:0)

Голы: Ньясс, 69 (1:0). Ньясс, 78 (2:0). Моусон, 90+1 (2:1).

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Элабделлауи, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Н`Диай (Ньясс, 63), Маркович (Аль-Мухаммади, 75), Клукас, Грощицки, Эрнандес (Мейлер, 82).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Фернандес, Ранхель (Амат, 33), Моусон, Раутледж (Нарсингх, 71), Фер, Сигурдссон, Корк, Кэрролл, Льоренте (Айю, 45).

Предупреждения: Н`Диай, 45+4. Ольссон, 45+4. Хаддлстоун, 56. Маркович, 73.

Судья: Марринер.

11 марта. Халл. Стадион KCOM Stadium.