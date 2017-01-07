Дубль Мусы вывел "Лестер" в 1/16 финала Кубка Англии

В игре 1/32 финала Кубка Англии "Лестер" в гостях сумел одержать волевую победу над "Эвертоном" – 2:1. Счет в матче на 63-й минуте открыл нападающий хозяев Ромелу Лукаку, но уже через три минуты экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса сравнял счет, а еще через пять минут оформил дубль, что принесло "лисам" победу и выход в следующий раунд турнира. На поле 24-летний футболист появился на 35-й минуте, заменив Леонардо Ульоа.

Таким образом, за 21 матч в составе "Лестера" нигериец забил четыре гола.

Кубок Англии

1/32 финала

"Эвертон" - "Лестер" - 1:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 63 (1:0). Муса, 66 (1:1). Муса, 71 (1:2).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулман, Мори, Холгейт (Деулофеу, 46), Бэрри, Баркли (Коне, 75), Дэйвис, Лукаку, Валенсия (Миральяс, 62).

"Лестер": Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Чилвелл, Олбрайтон (Капустка, 84), Менди, Дринкуотер, Грэй (Фукс, 77), Ндиди, Ульоа (Муса, 35).

Предупреждения: Мори, 81. Капустка, 90.

Судья: Аткинсон.

7 января. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.