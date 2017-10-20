Дубль Маррея помог "Брайтону" обыграть "Вест Хэм"

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Брайтон" одержал победу над "Вест Хэмом" – 3:0.

В составе "чаек" забитыми голами отличились нападающие Хосе Искиэрдо и Гленн Маррей, который стал автором дубля.

Благодаря этой победе "Брайтон" поднялся с 14-го на 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков. "Вест Хэм", набравший 8 баллов, опустился с 15-й на 17-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

"Вест Хэм" - "Брайтон" - 0:3 (0:2)

Голы: Маррей, 10 (0:1). Искиэрдо, 45+2 (0:2). Маррей, 75 - с пенальти (0:3).

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Рид, Жозе Фонти, Масуаку, Куяте (Айю, 46), Обианг, Ланцини, Эрнандес, Арнаутович (Фернандес, 74), Антонио.

"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Браун, 77), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Скелотто, 84), Маррей, Искиэрдо (Марч, 70).

Предупреждение: Эрнандес, 23.

Судья: Аткинсон (Англия).

20 октября. Лондон. Стадион London Stadium.

Турнирная таблица – здесь