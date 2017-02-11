Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" – 2:0. Дублем отметился Садио Мане. "Красные" прервали безвыигрышную серию из пяти встреч (с учетом всех турниров). "Шпоры" проиграли впервые с 11 декабря.
Этот успех позволил подопечным Юргена Клоппа подняться на четвертое место в турнирной таблице, обойдя оба клуба из Манчестера. "Тоттенхэм" остался вторым, отрыв лидирующего "Челси" в случае победы "синих" в этом туре может вырасти до 12 очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
25-й тур
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:0 (2:0)
Голы: Мане, 16 (1:0). Мане, 18 (2:0).
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас (Клаван, 82), Милнер, Хендерсон, Лаллана, Вайналдум, Мане (Арнольд, 90+2), Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью (Эмре Джан, 77).
"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Эриксен (Уинкс, 68), Ваньяма, Дембеле (Сиссоко, 77), Алли, Сон Хын Мин (Янссен, 82), Кейн.
Предупреждения: Сон Хын Мин, 28. Хендерсон, 53. Матип, 56. Кейн, 67. Милнер, 68. Уинкс, 71. Дайер, 78. Алдервейрелд, 83.
Судья: Тэйлор.
11 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/