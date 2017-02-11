Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" – 2:0. Дублем отметился Садио Мане. "Красные" прервали безвыигрышную серию из пяти встреч (с учетом всех турниров). "Шпоры" проиграли впервые с 11 декабря.

Этот успех позволил подопечным Юргена Клоппа подняться на четвертое место в турнирной таблице, обойдя оба клуба из Манчестера. "Тоттенхэм" остался вторым, отрыв лидирующего "Челси" в случае победы "синих" в этом туре может вырасти до 12 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" – 2:0 (2:0)

Голы: Мане, 16 (1:0). Мане, 18 (2:0).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас (Клаван, 82), Милнер, Хендерсон, Лаллана, Вайналдум, Мане (Арнольд, 90+2), Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью (Эмре Джан, 77).

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Дэйвис, Эриксен (Уинкс, 68), Ваньяма, Дембеле (Сиссоко, 77), Алли, Сон Хын Мин (Янссен, 82), Кейн.

Предупреждения: Сон Хын Мин, 28. Хендерсон, 53. Матип, 56. Кейн, 67. Милнер, 68. Уинкс, 71. Дайер, 78. Алдервейрелд, 83.

Судья: Тэйлор.

11 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд Роуд".

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"