Дубль Лукаку помог "Эвертону" победить "Лестер"

"Эвертон" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии победил "Лестер" - 4:2. Дублем в составе победителей отметился лучший бомбардир турнира Ромелу Лукаку.

Отметим, что действующий чемпион Англии прервал свою серию, которая составляла пять побед кряду.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

32-й тур

"Эвертон" - "Лестер" - 4:2 (3:2)

Голы: Дэйвис, 1 (1:0). Слимани, 4 (1:1). Олбрайтон, 10 (1:2). Лукаку, 23 (2:2). Ягелка, 41 (3:2). Лукаку, 57 (4:2).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Пеннингтон, Холгейт, Миральяс, Шнейдерлен (Бэрри, 73), Гуйе, Баркли, Дэйвис, Лукаку.

"Лестер": Шмайхель, Хут, Беналуан, Чилвелл, Олбрайтон (Ульоа, 78), Кинг, Дринкуотер, Амарти, Грэй (Махрез, 61), Варди (Муса, 61), Слимани.

Предупреждения: Миральяс, 29. Хут, 29. Бэйнс, 45. Кинг, 64.

Судья: Мэдли.

9 апреля. Ливерпуль. Goodison Park.