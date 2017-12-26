Дубль Лингарда спас "Манчестер Юнайтед" от проигрыша "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" вырвал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:2). Команда Жозе Моуринью идет на втором месте в таблице, "Бернли" – на седьмой строчке.

Гости вели в два мяча после первого тайма, после чего хозяев спас от потери очков дубль Джесси Лингарда. В составе "Бернли" отличились Эшли Барнс и Стивен Дефур.

В другой встрече "Хаддерсфилд" и "Стоук Сити" также сыграли вничью – 1:1. Хозяева продлили беспроигрышную серию до трех игр кряду.

Чемпионат Англии

20-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 2:2 (0:2)

Голы: Барнс, 3 (0:1). Дефур, 36 (0:2). Лингард, 53 (1:2). Лингард, 90+1 (2:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Джоунс, Рохо (Лингард, 46), Шоу, Мата, Погба, Матич, Ибрагимович (Мхитарян, 46), Рэшфорд, Лукаку.

"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Гвюдмундссон, Корк, Дефур (Воукс, 67), Хендрик, Арфилд, Барнс (Уолтерс, 81).

Предупреждения: Рохо, 2. Барнс, 4. Тэйлор, 34. Шоу, 52. Гвюдмундссон, 65. Бардсли, 69. Поуп, 71. Воукс, 79. Корк, 90.

Судья: Аткинсон.

26 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

"Хаддерсфилд" – "Стоук Сити" – 1:1 (1:0)

Голы: Инс, 10 (1:0). Собхи, 60 (1:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 83), Шиндлер, Смит, Хогг, Муй, ван Ла Парра (Лолли, 62), Инс, Мунье (Депуатр, 63), Кванер.

"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс (Собхи, 32), Зума, Кэмерон, Виммер, Эдвардс, Флетчер (Адам, 76), Аллен, Шупо-Мотинг, Крауч, Шачири (Диуф, 66).

Предупреждения: Шиндлер, 59. Собхи, 61. Кэмерон, 69. Зума, 73. Диуф, 76. Йергенсен Занка, 85.

Судья: Тэйлор.

26 декабря. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

Коэффициенты Winline на этот и другие матчи английской премьер-лиги здесь.