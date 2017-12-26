Дубль Лингарда спас "Манчестер Юнайтед" от проигрыша "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" вырвал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:2). Команда Жозе Моуринью идет на втором месте в таблице, "Бернли" – на седьмой строчке.
Гости вели в два мяча после первого тайма, после чего хозяев спас от потери очков дубль Джесси Лингарда. В составе "Бернли" отличились Эшли Барнс и Стивен Дефур.
В другой встрече "Хаддерсфилд" и "Стоук Сити" также сыграли вничью – 1:1. Хозяева продлили беспроигрышную серию до трех игр кряду.
Чемпионат Англии
20-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 2:2 (0:2)
Голы: Барнс, 3 (0:1). Дефур, 36 (0:2). Лингард, 53 (1:2). Лингард, 90+1 (2:2).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Джоунс, Рохо (Лингард, 46), Шоу, Мата, Погба, Матич, Ибрагимович (Мхитарян, 46), Рэшфорд, Лукаку.
"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Гвюдмундссон, Корк, Дефур (Воукс, 67), Хендрик, Арфилд, Барнс (Уолтерс, 81).
Предупреждения: Рохо, 2. Барнс, 4. Тэйлор, 34. Шоу, 52. Гвюдмундссон, 65. Бардсли, 69. Поуп, 71. Воукс, 79. Корк, 90.
Судья: Аткинсон.
26 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
"Хаддерсфилд" – "Стоук Сити" – 1:1 (1:0)
Голы: Инс, 10 (1:0). Собхи, 60 (1:1).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 83), Шиндлер, Смит, Хогг, Муй, ван Ла Парра (Лолли, 62), Инс, Мунье (Депуатр, 63), Кванер.
"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс (Собхи, 32), Зума, Кэмерон, Виммер, Эдвардс, Флетчер (Адам, 76), Аллен, Шупо-Мотинг, Крауч, Шачири (Диуф, 66).
Предупреждения: Шиндлер, 59. Собхи, 61. Кэмерон, 69. Зума, 73. Диуф, 76. Йергенсен Занка, 85.
Судья: Тэйлор.
26 декабря. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
serzheo
Вот это новость... Теперь ночь спать не буду.
20:56 26 декабря
sakusda
всегда симпатизировал МЮ,но терпеть не могу Моуриньо...скорей бы его уже выгнали
20:50 26 декабря
Солитон Оренбург
справедливости ради конечно армян вообще не волокёт...там маур вроде собрался от него избавится - ну по ходу по делу
20:48 26 декабря
aramomania
Интересно, автор уже Новый год отмечает или он всегда такой?))
20:10 26 декабря
maks55555
Он же написал, что от проигрыша спас?
20:10 26 декабря
kaduly
Журналюги уже пьяные
20:02 26 декабря
Alukard1349
Автор,а ты заголовок то как придумал)))?Что значит спас)?!Так то МЮ очки потерял;)Ничейка против Бёрнли это потеря если что!Учи матч часть,двоечник
19:57 26 декабря