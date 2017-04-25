Дубль Косты помог "Челси" обыграть "Саутгемптон"

"Челси" уверенно обыграл "Саутгемптон" (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии. В составе победителей по голу на свой счет записали Эден Азар, Гэри Кэйхилл и дубль оформил Диегу Коста. У гостей отличился бывший полузащитник "синих" Ориоль Ромеу и защитник Райан Бертранд.

Благодаря этой победе "Челси" на время оторвался от идущего вторым "Тоттенхэма" на семь очков. "Шпоры" 26 апреля сыграют против "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

34-й тур

"Челси" – "Саутгемптон" – 4:2 (2:1)

Голы: Азар, 5 (1:0). Ромеу, 25 (1:1). Кэйхилл, 45+1 (2:1). Диегу Коста, 53 (3:1). Диегу Коста, 89 (4:1). Бертранд, 90+4 (4:2).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте, Мозес (Дж.Терри, 86), Алонсо, Фабрегас (Педро, 77), Диегу Коста, Азар (Виллиан, 90).

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш, Стивенс, Йосида, Бертранд, Уорд-Проуз (Лонг, 82), Ромеу, Дэйвис, Тадич, Буфаль (Редмонд, 68), Габбьядини (Родригес, 86).

Предупреждения: Канте, 40. Фабрегас, 49. Ромеу, 60. Тадич, 73.

Судья: Мэйсон.

25 апреля. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча