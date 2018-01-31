Дубль Клукаса принес "Суонси" победу над "Арсеналом" в дебютном матче Мхитаряна

"Суонси" переиграл "Арсенал" в матче 25-го тура чемпионата Англии (3:1). "Канониры" открыли счет на 33-й минуте встречи, но спустя минуту счет стал равным. Во втором тайме хозяева забили еще два гола. Дублем отметился полузащитник Сэмюэл Клукас.

Впервые в составе лондонского клуба сыграл полузащитник Генрих Мхитарян, выступавший ранее за "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Суонси" - "Арсенал" - 3:1 (1:1)

Голы: Монреаль, 33 (0:1). Клукас, 34 (1:1). Айю, 61 (2:1). Клукас, 86 (3:1).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас (Раутледж, 90+2), Дайер (Кэрролл, 83), Айю (Бони, 88).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Езил, Рэмси, Джака, Эль-Ненни (Мхитарян, 60), Ляказетт, Ивоби (Жиру, 76).

Предупреждения: Эль-Ненни, 54. Бельерин, 69. Езил, 75.

Судья: Мэйсон.

30 января. Суонси. Стадион "Либерти".