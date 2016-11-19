Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Вест Хэмом"

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" дома обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2 и остался единственной командой, которая не проигрывала в нынешнем сезоне в премьер-лиге.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" – 3:2 (0:1)

Голы: Антонио, 24 (0:1). Уинкс, 51 (1:1). Ланцини, 68 – с пенальти (1:2). Кейн, 89 (2:2). Кейн, 90+1 – с пенальти (3:2).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Уокер (Триппьер, 89), Роуз, Дембеле (Сон Хын Мин, 72), Ваньяма, Эриксен, Уинкс, Дайер, Кейн, Янссен (Алли, 69).

"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет (Нордтвейт, 85), Айю (Фернандес, 60), Куяте, Антонио, Обианг, Ланцини, Сако (Дзадза, 60).

Предупреждения: Ланцини, 31. Дембеле, 35. Уокер, 53. Роуз, 62. Антонио, 64. Рид, 90+3.

Удаление: Рид, 90+6.

Судья: Дин (Англия).