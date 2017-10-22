Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" дома победил "Ливерпуль" со счетом 4:1 в матче 9-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев дубль оформил Харри Кейн, еще по одному голу забили Сон Хын Мин и Деле Алли. Единственный раз за "Ливерпуль" отличился Мохамед Салах.
Отметим, Кейн записал на свой счет 8 мячей в 9 встречах премьер-лиги в этом сезоне. Он также забил пять голов и отдал одну результативную передачу в трех играх Лиги чемпионов.
"Тоттенхэм" располагается на третьем месте в турнирной таблице, догнав по количеству очков "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" остался на восьмой строчке.
Матч между командами собрал рекордное количество зрителей на играх английской премьер-лиги. Встречу на "Уэмбли" посетили 80 827 зрителя.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
9-й тур
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 4:1 (3:1)
Голы: Кейн, 4 (1:0). Сон Хын Мин, 12 (2:0). Салах, 24 (2:1). Алли, 45+3 (3:1). Кейн, 56 (4:1).
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Триппьер, Алли, Уинкс, Эриксен (Дайер, 81), Сон Хын Мин (Сиссоко, 69), Орье, Кейн (Льоренте, 88).
"Ливерпуль": Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен (Окслейд-Чемберлен, 31), Морено, Милнер, Хендерсон, Эмре Джан (Груич, 83), Филиппе Коутинью, Роберту Фирмину (Старридж, 77), Салах.
Предупреждение: Эмре Джан, 45+2.
Судья: Марринер (Англия).
22 октября. Лондон. Стадион "Wembley".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
Infantryman
Тотт - красавы !!!
20:12
resifi
Спартак, учись как надо разбираться с Ливером!
20:06
Pablo_75
Не устаю удивляться, насколько хорош без особых звёзд Тоттенхэм. Идеально организованная "тренерская" команда. А Ливер оставил очень грустное впечатление, похоже, он даже хуже чем года три назад, когда на десятом месте болтался. Тогда в матчах с Челси и Манчестерами всё время казалось что вот чуть-чуть везения - и Ливер будет у них выигрывать и бороться за чемпионство. Сейчас беспросветно как-то. Даже при 2:1 и вроде бы равной игре было видно, насколько чётче и эффективнее игра Шпор.
20:01