Дубль Фелипе Андерсона принес "Вест Хэму" победу над "Саутгемптоном"

"Саутгемптон" на своем поле проиграл "Вест Хэму" в матче 19-го тура чемпионата Англии (1:2). Дубль в составе гостей оформил бразилец Фелипе Андерсон.

"Вест Хэм" идет на 9-м месте в турнирной таблице, а "Саутгемптон" - на 16-м.

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19-й тур

"Саутгемптон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:2 (0:0)

Голы: Редмонд, 50 (1:0). Фелипе Андерсон, 53 (1:1). Фелипе Андерсон, 59 (1:2).

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Йосида (Остин, 80), Таргетт, Беднарек, Валери, Ромеу, Армстронг, Лемина (Эль-Юнусси, 87), Редмонд, Ингс (Лонг, 62).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Обианг, Снодграсс (Масуаку, 90+2), Антонио, Лукас (Нобл, 78), Фелипе Андерсон, Диангана (Кэрролл, 55).

Предупреждения: Таргетт, 66. Беднарек, 83.

Судья: Поусон.

27 декабря. Саутгемптон. Стадион "Сэнт-Мэрис".