Дубль Бентеке принес "Кристал Пэлас" победу над "Ливерпулем"

В матче 34-го тура "Кристал Пэлас" на выезде добыл волевую победу над "Ливерпулем" – 2:1. Дублем у лондонцев отметился Кристиан Бентеке. У хозяев единственный гол записал на свой счет Филиппе Коутинью.

"Ливерпуль" остался на третьем месте в турнирной таблице. При этом у подопечных Юргена Клоппа на две игры больше, чем у идущих следом клубов из Манчестера. "Пэлас" занимает 12-ю строчку.

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34-й тур

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:2 (1:1)

Голы: Филиппе Коутинью, 24 (1:0). Бентеке, 42 (1:1). Бентеке, 74 (1:2).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Арнольд, 79), Матип, Клайн (Груич, 84), Милнер (Альберто Морено, 82), Лукас, Вайналдум, Филиппе Коутинью, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, Уорд, Шлупп, Кабай (Дилейни, 83), Таунсенд, Заа (ван Анхолт, 78), Панчеон, Миливоевич, Бентеке (Кэмпбелл, 88).

Предупреждения: Бентеке, 40. Миливоевич, 60. Груич, 89.

Судья: Марринер.

23 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфлид Роуд".