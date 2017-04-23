Дубль Бентеке принес "Кристал Пэлас" победу над "Ливерпулем"

В матче 34-го тура "Кристал Пэлас" на выезде добыл волевую победу над "Ливерпулем" – 2:1. Дублем у лондонцев отметился Кристиан Бентеке. У хозяев единственный гол записал на свой счет Филиппе Коутинью.
"Ливерпуль" остался на третьем месте в турнирной таблице. При этом у подопечных Юргена Клоппа на две игры больше, чем у идущих следом клубов из Манчестера. "Пэлас" занимает 12-ю строчку.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
34-й тур
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:2 (1:1)
Голы: Филиппе Коутинью, 24 (1:0). Бентеке, 42 (1:1). Бентеке, 74 (1:2).
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Арнольд, 79), Матип, Клайн (Груич, 84), Милнер (Альберто Морено, 82), Лукас, Вайналдум, Филиппе Коутинью, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, Уорд, Шлупп, Кабай (Дилейни, 83), Таунсенд, Заа (ван Анхолт, 78), Панчеон, Миливоевич, Бентеке (Кэмпбелл, 88).
Предупреждения: Бентеке, 40. Миливоевич, 60. Груич, 89.
Судья: Марринер.
23 апреля. Ливерпуль. Стадион "Энфлид Роуд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
resifi
Господи, какое же днище этот Ливерпуль!!! Каждый год вбухивают в команду по 100 млн., а толку "ноль"!!!
20:41