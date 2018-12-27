Дубль Азара принес "Челси" победу над "Уотфордом"

"Уотфорд" на своем поле проиграл "Челси" в матче 19-го тура чемпионата Англии (2:1). Дублем в составе "синих" отметился бельгиец Эден Азар, достигший отметки в 100 голов за лондонский клуб.

"Челси" идет на 4-м месте в таблице с 40 очками, а "Уотфорд" - на 9-м с 27-ю.

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19-й тур

"Уотфорд" – "Челси" – 1:2 (1:1)

Голы: Азар, 45+1 (0:1). Перейра, 45+3 (1:1). Азар, 58 – с пенальти (1:2).

"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе (Мариаппа, 16), Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Сема (Кина, 67), Дини, Деулофеу (Саксесс, 82).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 80), Жоржинью, Канте, Виллиан, Азар, Педро (Хадсон-Одои, 43. Эмерсон, 85).

Предупреждение: Фостер, 57.

Судья: Аткинсон.

26 декабря. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".