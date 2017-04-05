Дубль Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити"

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль оформил полузащитник Эден Азар. Отметим, что он же не забил пенальти в первом тайме, однако первым успел к мячу на добивании.

Благодаря этой победе "Челси" оторвался от "Тоттенхэма", идущего вторым, на 7 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги. "Сити" идет на 4-м месте, клуб Хосепа Гвардьолы не может победить четыре матча подряд.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур

"Челси" – "Манчестер Сити" – 2:1 (2:1)

Голы: Азар, 10 (1:0). Агуэро, 26 (1:1). Азар, 35 (2:1).

Нереализованный пенальти: Азар (Челси), 35 (вратарь)

"Челси": Куртуа, Зума (Матич, 46), Давид Луиз, Кэйхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас (Виллиан, 81), Педро, Азар (Лофтус-Чик, 90), Алонсо, Диегу Коста.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Хесус Навас, Компани, Стоунс, Клиши, Фернандинью, Делф, Де Брейне (Стерлинг, 79), Сильва, Сане (Нолито, 85), Агуэро.

Предупреждения: Клиши, 52. Делф, 77. Компани, 83. Канте, 90+3.

Судья: Дин.

5 апреля. Лондон. Стадион Stamford Bridge.