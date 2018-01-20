Дубль Азара помог "Челси" разгромить "Брайтон"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Брайтон" проиграл "Челси" – 0:4. В составе лондонцев забитыми мячами отличились Виллиан, Виктор Мозес и Эден Азар, оформивший дубль.

"Синие", одержавшие вторую победу подряд, набрали 50 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице премьер-лиги, опередив "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Брайтон" – "Челси" – 0:4 (0:2)

Голы: Азар, 3 (0:1). Виллиан, 6 (0:2). Азар, 77 (0:3). Мозес, 89 (0:4).

"Брайтон": Райан, Голдсон, Даффи, Данк, Зуттнер, Скелотто, Стивенс, Преппер, Гросс (Каяль, 68), Марч (Искиэрдо, 83), Хемед (Маррей, 68).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен (Давид Луиз, 58), Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо (Дзаппакоста, 75), Виллиан (Мусонда, 81), Батшуайи, Азар.

Предупреждения: Скелотто, 36. Даффи, 56. Голдсон, 79.

Судья: Мосс.

20 января. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.

Турнирная таблица – здесь