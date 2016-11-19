Дубль Аничебе помог "Сандерленду" разгромить "Халл Сити"

В матче 12-го тура чемпионата Англии "Сандерленд" разгромил "Халл Сити" со счетом 3:0. Отметим, что к матч прерывался на 10 минут из-за проблем с освещением на стадионе.

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12-й тур

"Сандерленд" – "Халл Сити" – 3:0 (1:0)

Голы: Дефо, 34 (1:0). Аничебе, 62 (2:0). Аничебе, 84 (3:0).

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Денайер (О`Ши, 83), Макнэйр (Лав, 88), Ндонг, Дефо, Аничебе, Уотмор.

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэйвис, Таймон (Боуэн, 69), Снодграсс, Мэйсон (Мейлер, 78), Аль-Мухаммади, Ливермор, Хенриксен, Клукас, Мбокани.

Предупреждения: Джилободжи, 31. Джонс, 73.

Удаление: Джилободжи, 89.

Судья: Мэйсон (Англия).