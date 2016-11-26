Дубль Агуэро принес "Манчестер Сити" волевую победу над "Бернли"

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Бернли" на своем поле уступил "Манчестер Сити" – 1:2. Дублем у гостей отметился Серхио Агуэро. Этот успех позволил "горожанам" выйти на чистое первое место в турнирной таблице. Правда, в случае победы в своем матче их может обойти "Челси". "Бернли" пока занимает 12-ю позицию.

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13-й тур

"Бернли" – "Манчестер Сити" – 1:2 (1:1)

Голы: Мэрни, 14 (1:0). Агуэро, 37 (1:1). Агуэро, 60 (1:2).

"Бернли": Робинсон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Барнс, 80), Мэрни (Арфилд, 40), Бойд, Хендрик, Воукс, Гвюдмундссон (Тарковски, 43).

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Клиши, Коларов, Отаменди, Туре, Фернандинью, Фернанду Режес, Нолито (Де Брейне, 78), Агуэро (Хесус Навас, 89), Стерлинг (Сане, 57).

Предупреждения: Мэрни, 34. Отаменди, 45+4. Лоутон, 66. Агуэро, 70. Нолито, 74.

Судья: Марринер (Англия).

26 ноября. Бернли. Стадион Turf Moor.