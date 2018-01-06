Дубль Агуэро помог "Манчестер Сити" выйти в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Бернли" – 4:1. В составе "горожан" забитыми голами отличились Лерой Сане, Бернарду Силва и Серхио Агуэро, оформивший дубль.

Данный результат позволил подопечным Хосепа Гвардьолы выйти в следующую стадию турнира. Будущий соперник "Сити" определится позже по итогам жеребьевки.

В других встречах "Кардифф Сити" сыграл вничью с "Мэнсфилдом" (0:0), "Эксетер Сити" уступил "Вест Бромвичу" (0:2), "Куинз Парк Рейнджерс" проиграл "МК Донс" (0:1), "Йовил Таун" обыграл "Брэдфорд Сити" (2:0), "Донкастер" не смог переиграть "Рочдэйл" (0:1), "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Суонси" (0:0), "Бирмингем Сити" был сильнее "Бертон Альбиона" (1:0), "Брентфорд" проиграл "Ноттс Каунти" (0:1).

Напомним, что согласно регламенту команды, сыгравшие вничью, будут обязаны провести повторный матч. Если и там не будет выявлен сильнейший, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Сити" – "Бернли" – 4:1 (0:1)

Голы: Барнс, 25 (0:1). Агуэро, 56 (1:1). Агуэро, 58 (2:1). Сане, 71 (3:1). Бернарду Силва, 82 (4:1).

Судья: Скотт (Англия).

6 января. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).

"Кардифф Сити" – "Мэнсфилд" – 0:0

Судья: Проберт (Англия).

6 января. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.

"Уотфорд" – "Бристоль Сити" – 3:0 (1:0)

Голы: Каррильо, 37 (1:0). Дини, 57 (2:0). Капуэ, 85 (3:0).

Судья: Поусон (Англия).

6 января. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.

"Эксетер Сити" – "Вест Бромвич" – 0:2 (0:2)

Голы: Рондон, 2 (0:1). Родригес, 25 (0:2).

Нереализованный пенальти: Робсон-Кану (Вест Бромвич Альбион), 42 (вратарь)

Судья: Мэйсон (Англия).

6 января. Эксетер. Стадион St. James' Park.

"Куинз Парк Рейнджерс" – "МК Донс" – 0:1 (0:0)

Гол: Сиссе, 60 (0:1).

Судья: Линингтон (Англия).

6 января. Лондон. Стадион Loftus Road.

"Йовил Таун" – "Брэдфорд Сити" – 2:0 (0:0)

Голы: Барнс, 61 (1:0). Грин, 76 (2:0).

Судья: Брукс (Англия).

6 января. Йовил. Стадион Huish Park.

"Донкастер" – "Рочдэйл" – 0:1 (0:1)

Гол: Эндрю, 18 (0:1).

Судья: Вулмер (Англия).

6 января. Донкастер. Стадион The Keepmoat Stadium.

"Вулверхэмптон" – "Суонси" – 0:0

Удаления: Винагре (Вулверхэмптон Уондерерс), 40. Фер (Суонси), 67.

Судья: Тэйлор (Англия).

06 января. Вулверхэмптон. Стадион Molineux Stadium.

"Бирмингем Сити" – "Бертон Альбион" – 1:0 (0:0)

Гол: Галлахер, 56 (1:0).

Судья: Симпсон (Англия).

6 января. Бирмингем. Стадион St Andrew’s Ground.

"Брентфорд" – "Ноттс Каунти" – 0:1 (0:0)

Гол: Стид, 65 (0:1).

Судья: Робинсон (Англия).

6 января. Брентфорд. Стадион Griffin Park.

Турнирная таблица – здесь