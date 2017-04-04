22:24 | ФУТБОЛ — Англия

Дубль Адуриса принес "Атлетику" победу над "Эспаньолом"

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В матче 30-го тура чемпионата Испании "Атлетик" переиграл "Эспаньол" – 2:0. Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Ариц Адурис.

Чемпионат Испании

Ла лига

30-й тур

"Атлетик" – "Эспаньол" – 2:0 (2:0)

Голы: Адурис, 17 – с пенальти (1:0). Адурис, 37 (2:0).

"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Ляпорт, Саборит, Альварес, Рауль Гарсия (Сан-Хосе, 73), Сусаэта, Итурраспе, Эчеварриа (Микель Рико, 81), Адурис, Икер Муниаин (Иньяки Уильямс, 62).

"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Рока (Хурадо, 46), Диоп, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Виктор Альварес, Мелендо (Перес, 46), Пьятти, Альваро Васкес (Кайседо, 75).

Предупреждения: Виктор Альварес, 18. Альварес, 27. Давид Лопес, 39. Фуэго, 90+1.

Судья: Мартинес Мунуэра.

4 апреля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.

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