21:24 | ФУТБОЛ — Англия

Дринкуотеру грозит трехматчевая дисквалификация

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Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер может быть дисквалифицирован за удар локтем полузащитника "Уотфорда" Валона Бехрами. Как сообщает ВВС, Футбольная ассоциация (FA) завела на Дринкуотера дисциплинарное дело. В рамках расследования будут опрошены арбитры встречи. Футбольная ассоциация хочет выяснить, сознательно они не наказали Дринкуотера, посчитав эпизод случайным, или не заметили эпизода.

Если Дринкуотер будет признан виновным в агрессивном поведении, то ему грозит дисквалификация на три матча.

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