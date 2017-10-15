Дракслер намекнул на переход в "Арсенал"?

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию футболки "Арсенала" с фамилией Сеада Колашинаца. Немецкий хавбек мог перейти в лондонский клуб во время летнего трансферного окна, однако он решил остаться в Париже.
"ПСЖ" готов продать Дракслера в ближайшее трансферное окно, чтобы решить проблемы с финансовым fair play. Стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции он провел семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что Дракслер и Колашинац хорошо знакомы друг с другом. Оба футболиста выступали за "Шальке".
Arsenal target Julian Draxler 'drops transfer hint on social media' as he posts picture of Sead Kolasinac Gunners shirt pic.twitter.com/3NbDq0mEwI– A.P. (@arthemepetrov) 15 октября 2017 г.