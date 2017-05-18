Дракслер хочет видеть Езила в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что Месут Езил может выступать за любой клуб мира. Немец хотел бы видеть 28-летнего соотечественника, контракт с "Арсеналом" которого действует до лета 2018 года, в составе парижан.



– Езил – один из лучших футболистов для меня, – цитирует BBC Дракслера. – Я хочу, чтобы он перешел в "ПСЖ". Здесь он будет наслаждаться каждой минутой игры и жизни в Париже. Я получаю удовольствие от тренировок с ним в составе сборной Германии.



В текущем сезоне Езил провел во всех турнирах 42 матча, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.