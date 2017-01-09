13:22 | ФУТБОЛ — Англия

Дом Роберту Фирмину обокрали на 70 тысяч фунтов стерлингов

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Полузащитник "Ливерпуля" Роберту Фирмину стал жертвой воров. Как сообщает The Sun, банда грабителей обокрала его дом, когда 25-летний бразилец с семьей уехал на выходные. Сумма ущерба составила 70 тысяч фунтов стерлингов. Преступники украли драгоценности, часы и дорогую одежду.

Полиция предположила, что за домом Фирмину грабители длительное время следили, чтобы спланировать кражу. В целях безопасности бразилец перевезен с семьей в гостиницу.

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