Дом Роберту Фирмину обокрали на 70 тысяч фунтов стерлингов

Полузащитник "Ливерпуля" Роберту Фирмину стал жертвой воров. Как сообщает The Sun, банда грабителей обокрала его дом, когда 25-летний бразилец с семьей уехал на выходные. Сумма ущерба составила 70 тысяч фунтов стерлингов. Преступники украли драгоценности, часы и дорогую одежду.

Полиция предположила, что за домом Фирмину грабители длительное время следили, чтобы спланировать кражу. В целях безопасности бразилец перевезен с семьей в гостиницу.