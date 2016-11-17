18:53 | ФУТБОЛ — Англия

Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до 338 миллионов фунтов

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Долг "Манчестер Юнайтед" вырос с 286 до 338 миллионов фунтов стерлингов. По словам вице-президента клуба Эда Вудворда, непопадание в Лигу чемпионов стало ключевым фактором роста долга, сообщает ВВС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, манкунианцы получили на 3,4 миллиона фунтов меньше. Выручка в день матчей упала на 16,8 миллионов фунтов. По большей части это связано с тем, что 12 месяцев назад манкунианцы за этот период провели на 3 домашних матча больше.

Долг клуба вырос на 18 процентов – до 337,7 млн фунтов – во многом, из-за падения курса фунта по отношению к долллару.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Enich

что-то не понятно с их долгами. УЕФА - мафия. вот и весь сказ. псж можно, а другим нельзя

20:30

Бегущий человек

Ого! Да "Динамо" мальчики, по сравнению с этими профи. А ФФП молчит, почему-то.

20:27

SPFAN

Тогда зачем делали такие затраты летом?

20:02

Динамо Клин

А как же финансовый фэйр-плей? Почему УЕФА не снимает МЮ со всех турниров????

19:43

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