Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до 338 миллионов фунтов

Долг "Манчестер Юнайтед" вырос с 286 до 338 миллионов фунтов стерлингов. По словам вице-президента клуба Эда Вудворда, непопадание в Лигу чемпионов стало ключевым фактором роста долга, сообщает ВВС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, манкунианцы получили на 3,4 миллиона фунтов меньше. Выручка в день матчей упала на 16,8 миллионов фунтов. По большей части это связано с тем, что 12 месяцев назад манкунианцы за этот период провели на 3 домашних матча больше.

Долг клуба вырос на 18 процентов – до 337,7 млн фунтов – во многом, из-за падения курса фунта по отношению к долллару.