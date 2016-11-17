Долг "Манчестер Юнайтед" вырос до 338 миллионов фунтов

Долг "Манчестер Юнайтед" вырос с 286 до 338 миллионов фунтов стерлингов. По словам вице-президента клуба Эда Вудворда, непопадание в Лигу чемпионов стало ключевым фактором роста долга, сообщает ВВС.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, манкунианцы получили на 3,4 миллиона фунтов меньше. Выручка в день матчей упала на 16,8 миллионов фунтов. По большей части это связано с тем, что 12 месяцев назад манкунианцы за этот период провели на 3 домашних матча больше.
Долг клуба вырос на 18 процентов – до 337,7 млн фунтов – во многом, из-за падения курса фунта по отношению к долллару.
Enich
что-то не понятно с их долгами. УЕФА - мафия. вот и весь сказ. псж можно, а другим нельзя
20:30
Бегущий человек
Ого! Да "Динамо" мальчики, по сравнению с этими профи. А ФФП молчит, почему-то.
20:27
SPFAN
Тогда зачем делали такие затраты летом?
20:02
Динамо Клин
А как же финансовый фэйр-плей? Почему УЕФА не снимает МЮ со всех турниров????
19:43