Доходы "Манчестер Юнайтед" выросли на 17 процентов

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эдвард Вудворд представил квартальный отчет по доходам команды. По сравнению с первым кварталом, прибыль клуба выросла на 17 процентов.

Сумма дохода составила 141 миллион фунтов стерлингов, а размер долга клуба уменьшился до 268,1 миллиона фунтов стерлингов. Большую роль в формировании квартального бюджета сыграло подписание контракта с нападающим Ромелу Лукаку, полузащитником Неманьей Матичем и защитником Виктором Линделефом. Также предсезонный тур в Америку стал одной из основных статей дохода. Прибыль клуба в день игры выросли на 33 процента и составили 22,4 миллиона фунтов стерлингов за матч.

– Прошло чуть более четверти сезона, – цитирует The Sun Вудворда. – Это говорит о том, что впереди нас ждет еще много интересного. В Лиге чемпионов мы выиграли все четыре матча, прошли в четвертьфинал Кубка лиги и с нетерпением ждем следующих нескольких месяцев, когда количество игр начнет расти. Прогнозируется, что годовой доход составит приблизительно 575-585 миллионов фунтов стерлингов.