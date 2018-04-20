Дмитрий Тарасов: "Атмосферу в раздевалке "Локо" создают Касаев, Ротенберг и Кверквелия"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отметил, что в командных видах спорта важно уметь шутить и подбодрить партнеров. По его словам, у железнодорожников необходимый микроклимат создают Алан Касаев, Борис Ротенберг и Соломон Кверквелия.

- Кто "делает" атмосферу в раздевалке?

- Касай, Боря, Саба. Важно уметь пошутить, подбодрить. Я тоже люблю шутить - главное, в меру!

- Как прошло первое апреля?

- С розыгрышами! Поздним вечером сижу в кафе с супругой, наступает первое апреля. Пишу Антону Миранчуку: "Брат, я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай". Он: "Что случилось?! Куда ехать?!". Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас ещё кого-то видеть. Антоха примчался в кафе… А там мы с Настей и с ее отцом! Говорю: "Какое число сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!". Антон немного разозлился, конечно. Зато я еще раз убедился: Брат - друг! Братья – настоящие друзья! А я всегда рядом.

- С чего началось ваше общение? Все-таки вы их постарше.

- Приглашал их пару раз в кафе или в компанию своих друзей, они еще в интернате жили. Скромные и воспитанные ребята. При этом нашлось много общих интересов. Да, я старше, поэтому слежу, чтобы не занимались всякой ерундой. В шутку называю их "похожие". У братьев большое будущее.