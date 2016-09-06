Дмитрий Селюк: "Яя Туре? Для Гвардьолы и Ибрагимович недостаточно хорош"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк считает, что клуб потеряет миллионы болельщиков в Африке. Ранее главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не включил ивуарийца в заявку на Лигу чемпионов.

– Клуб потеряет миллионы болельщиков из Африки из-за решения Гвардьолы, – цитирует Селюка Sky Sports. – Теперь они будут поддерживать "МЮ". Многие из них говорят, что больше не будут смотреть матчи "Сити" по телевидению.

Уже в январе Яя может заключить предварительное соглашение с одним из клубов. У него будет много предложений. Конечно, его ждут в Африке и Китае, но будет много предложений и из Англии и Европы. Он находится в отличной форме. Даже похудел на 7 кг. Возможно, этого недостаточно для Гвардьолы, но тогда и Златан Ибрагимович был для него недостаточно хорош в "Барселоне". Дождемся января. Три месяца – не так много.