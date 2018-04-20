Дмитрий Селюк: "Венгер был последним из могикан"

Известный агент Дмитрий Селюк считает, что "Арсенал" принял решение освежить коллектив, не став продлевать контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Французский специалист покинет занимаемый пост после окончания сезона-2017/18.

- Я очень хорошо отношусь к этому специалисту, - сказал Селюк. - Просто прошла эпоха менеджеров, которые долгое время возглавляли один и тот же клуб. Венгер был последним из могикан. Сегодня футбол меняется сумасшедшими темпами. В Англии топ-команды часто меняют тренеров – "Челси", "Манчестер Сити", "МЮ". Согласны?

– Да.

– Ну вот и "Арсенал" наконец-то решил это сделать, освежить коллектив. Идет бурное развитие футбола, появляются новые стили, за всем этим нужно успевать наблюдать, перестраиваться. Клубы становятся более гибкими.

– Венгер – тренер-консерватор, который уже не вписывался в современные реалии?

– Да я бы не назвал его консерватором. Он-то как раз прививал стиль атакующий, привлекательный. Но в "Арсенале" наступил момент, когда нужно что-то менять. Вы же не будете спорить, что в последнее время "канониры" не добивались серьезных успехов? Результаты просто никакие! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Селюка – в ближайшее время в "СЭ"