Дмитрий Селюк: "Туре хочет помириться с Гвардьолой, но я не извинюсь"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк подчеркнул, что не извинялся перед главным тренером "горожан" Хосепом Гвардьолой. Он также отметил, что не знает, за что перед тренером извинился его клиент.

– Мы хотим мира, но я не извиняюсь, – приводит talkSPORT слова Селюка. – Извиняться за что? Может быть, Туре извинился за что-то, но я не знаю, для чего. Я думаю, что Яя не имеет в виду это. Он хочет, чтобы был мир между ним и Гвардьолой. Много людей хотят видеть Туре на поле, и он хочет помочь "Манчестер Сити" показывать хорошие результаты.

Напомним, ранее футбольный агент Дмитрий Селюк жаловался на то, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не отвечает на его звонки.