Дмитрий Селюк: "Меня напрягает отношение к Слуцкому в России"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого. Специалист сомневается в том, что в ближайшее время россиянин покинет занимаемую должность.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может быть уволен из "Халла" за неудовлетворительные результаты. После 18 матчей "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея лишь 18 очков в своем активе. Команда не может одержать победу на протяжении месяца.

– В "Халле" не так-то просто работать, владельцы довольно легко меняют тренеров, – начал Селюк. – Конечно, нужны победы. А их в последнее время, к сожалению, нет. Но нужно еще понимать, что российскому специалисту необходимо еще немного времени для адаптации.

Склоняюсь к тому, что сейчас Слуцкого увольнять все же не будут. Руководители "Халла" видят, что Леонид старается, выкладывается и у него есть объективные сложности. Меня в этой ситуации напрягает отношение к Слуцкому в России.

– Какое отношение?

– Многие ему завидуют и готовы вылить на него ушат грязи. Мне это не понятно. Наоборот, надо поддержать своего человека за рубежом, а не ждать его осечек.

– Если Слуцкого уволят из "Халла", ему больше не предложат работу в Англии?

– Ну… Безусловно, это будет не самая яркая страница в его тренерской карьере, биографии. Парадоксально, что в России увольнение Слуцкого многих порадует. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Селюка