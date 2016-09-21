Дмитрий Селюк: "Манчестер Сити" хотел вынудить Туре перейти в клуб без амбиций или уехать в Китай"

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал, что клуб отказался отпускать его клиента минувшим летом. Вчера Селюк вступил в конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардьолой, который потребовал у него извинений.

– Многие клубы были заинтересованы в услугах Яя до закрытия трансферного окна, – цитирует Mirror Туре. – Например, "ПСЖ", но "Манчестер Сити" потребовал такую большую сумму, что французы отказались от сделки.

Я спросил у англичан, при каких условиях они отпустят Туре, и мне сказали, что это зависит от обстоятельств. Мне сообщили, что если в услугах Яя будет заинтересован выступающий в Лиге чемпионов клуб, то они ждут серьезного предложения. В любой английский клуб Туре отказались отпускать.

Представители "Манчестер Сити" хотели заставить Туре уехать в Китай или перейти в клуб без больших амбиций. Яя решил остаться в клубе, отработать контракт до конца, чтобы летом 2017 года уйти свободным агентом. Зимой мы сможем вести переговоры с другими командами, и я знаю, что к Туре будет большой интерес.