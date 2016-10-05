Дмитрий Селюк: "Манчестер Сити" хотел получить от "Интера" много денег за Яя"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк опроверг слухи о конфликте его клиента с главным тренером Хосепом Гвардьолой. Также он отметил, что переход ивуарийца в "Интер" сорвался из-за запросов "горожан".
- Проблемы между Яя и Пепом? Их нет, совсем нет, я отрицаю эти слухи, - цитирует Tuttomercatoweb Селюка. - Игрок остается в "Манчестер Сити", так как у него есть действующий контракт до конца сезона. После мы увидим, что лучше для будущего Туре.
Серия А? Есть много команд, которые хотели бы Яя, и не только в Италии. Почему переход в "Интер" летом не состоялся? Проблема в "Манчестер Сити", который хотел много денег, чтобы позволить ему уйти.
shpasic
да! почему они вообще должны платить деньги, это же не рабство, или это от того, что он темно окожий?
18:06