Дмитрий Селюк: "Манчестер Сити" хотел получить от "Интера" много денег за Яя"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк опроверг слухи о конфликте его клиента с главным тренером Хосепом Гвардьолой. Также он отметил, что переход ивуарийца в "Интер" сорвался из-за запросов "горожан".

- Проблемы между Яя и Пепом? Их нет, совсем нет, я отрицаю эти слухи, - цитирует Tuttomercatoweb Селюка. - Игрок остается в "Манчестер Сити", так как у него есть действующий контракт до конца сезона. После мы увидим, что лучше для будущего Туре.

Серия А? Есть много команд, которые хотели бы Яя, и не только в Италии. Почему переход в "Интер" летом не состоялся? Проблема в "Манчестер Сити", который хотел много денег, чтобы позволить ему уйти.