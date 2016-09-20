Дмитрий Селюк: "Извинюсь перед Гвардьолой, когда он извинится перед Пеллегрини"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк ответил на требование наставника "горожан" Хосепа Гвардьолы, который заявил, что ждет извинений от представителя ивуарийца. Селюк извиняться перед тренером за свою критику в его адрес не стал.
– Гвардьола выиграл несколько матчей и ощущает себя королем, – цитирует Sly Sports Селюка. – Мы живем в Европе, и я могу говорить то, что хочу. Я извинюсь перед ним, когда он извинится перед Мануэлем Пеллегрини за то, как поступил с ним.
Ботаникум
MAYERICK + + + Этот гражданин весьма НАГЛ и САМОУВЕРЕН, что вполне типично для "селюков"!
19:49
MAYERICK
Бандиты бы сказали, что этот агент-клоун "рамсы попутал"......
19:11