18:47 | ФУТБОЛ — Англия

Дмитрий Селюк: "Извинюсь перед Гвардьолой, когда он извинится перед Пеллегрини"

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Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк ответил на требование наставника "горожан" Хосепа Гвардьолы, который заявил, что ждет извинений от представителя ивуарийца. Селюк извиняться перед тренером за свою критику в его адрес не стал.

– Гвардьола выиграл несколько матчей и ощущает себя королем, – цитирует Sly Sports Селюка. – Мы живем в Европе, и я могу говорить то, что хочу. Я извинюсь перед ним, когда он извинится перед Мануэлем Пеллегрини за то, как поступил с ним.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

MAYERICK + + + Этот гражданин весьма НАГЛ и САМОУВЕРЕН, что вполне типично для "селюков"!

19:49

MAYERICK

Бандиты бы сказали, что этот агент-клоун "рамсы попутал"......

19:11

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