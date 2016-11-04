Дмитрий Селюк: "Гвардьола не отвечает на мои звонки"

Агент полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк обратился к главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардьоле с предложением начать отношения с чистого листа. Также Селюк выразил надежду, что испанский специалист вернет ивуарийского хавбека в состав.

– В последние дни я говорил с Яя, и он попросил меня помириться с Гвардьолой, – приводит The Mirror слова Селюка. – Я согласился с ним в том, что должен делать все, чтобы наладить ситуацию, ведь Туре и "Манчестер Сити" попали под перекресный огонь.

Не думаю, что Гвардьола меня когда-нибудь полюбит, однако самое важное – мы должны простить прошлые обиды и развить новые отношения.

Это неподдельный жест. Я надеюсь, что Хосеп согласится со мной в том, что нужно начать отношения с чистого листа.

Конечно, я надеюсь, что Гвардьола примет решение вернуть Яя в состав. Но даже если он этого не сделает, я могу убедить его, что больше не буду говорить о нем в СМИ.

Я послал ему это сообщение, потому что он не отвечает на мои звонки. Я действительно надеюсь, что это может стать новым стартом, и что Туре поможет "Манчестер Сити" завоевывать трофеи.