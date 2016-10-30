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Дмитрий Селюк: "Гвардьола хочет контролировать игроков, как детей"

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Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, снова раскритиковал наставника "горожан" Хосепа Гвардьолу. По его словам, тренер плохо относится ко всем игрокам, проявляющим лидерские качества.

– Его план состоял в том, чтобы всех унизить: Яя и других игроков, которые вошли в историю "Сити" за последние годы, – цитирует A Bola Селюка. – Туре не единственная его жертва. Были еще Харт и Насри. Гвардьола хочет работать с молодыми ребятами, которых можно контролировать, как детей. Гвардьола сотворил историю. У Манчини и Пеллегрини не было так много матчей без побед.

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