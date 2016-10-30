Дмитрий Селюк: "Гвардьола хочет контролировать игроков, как детей"

Дмитрий Селюк, агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, снова раскритиковал наставника "горожан" Хосепа Гвардьолу. По его словам, тренер плохо относится ко всем игрокам, проявляющим лидерские качества.

– Его план состоял в том, чтобы всех унизить: Яя и других игроков, которые вошли в историю "Сити" за последние годы, – цитирует A Bola Селюка. – Туре не единственная его жертва. Были еще Харт и Насри. Гвардьола хочет работать с молодыми ребятами, которых можно контролировать, как детей. Гвардьола сотворил историю. У Манчини и Пеллегрини не было так много матчей без побед.