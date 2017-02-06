Дитмар Хаманн: "Результаты Клоппа в "Ливерпуле" не лучше, чем у Роджерса"

Бывший игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что руководство клуба ошиблось, подписав долгосрочный контракт с главным тренером Юргеном Клоппом. Соглашение с немцем было продлено прошлым летом до 2022 года.

– Без стабильных побед не подписывают контракты на шесть лет, – цитирует ВВС Хаманна. – После хорошей работы на трансферном рынке Клопп показал неплохие результаты, некоторые игроки с ним улучшили свой футбол. Но нужно смотреть на факты. В сравнении с эпохой Роджерса нет никаких серьезных улучшений по результатам. "Ливерпуль" проиграл два финала, и клуб решил продлить контракт тренера. Это было сделано под влиянием эмоций, а не разума.