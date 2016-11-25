Дитмар Хаманн: "Моуринью думает только о себе, а не об игроках"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн раскритиковал наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. По его словам, португалец слишком много думает о себе, а не об игре.

– "Челси" сейчас надежен в обороне и активен в атаке, показывает захватывающий футбол, чего раньше не было, – цитирует The Mirror Хаманна. – Азар, Диегу Коста, Мозес и другие обрели новое дыхание после ухода Моуринью. "Челси" пошел на решительный шаг, уволив его, но поведение Жозе не оставляло другого выбора. Он думал только о себе, а не об игроках. Такая же проблема сейчас в "МЮ". Поэтому футболисты не показывают своего потенциала.