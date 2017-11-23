Дирк Кайт: "Ливерпуль" на "Энфилде" всегда должен быть фаворитом"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кайт в преддверии матча 13-го тура премьер-лиги против "Челси" заметил, что поддержка трибун должна сыграть большую роль в игре. Также 37-летний голландец предположил, что во время Boxing day "красные" должны набрать много очков.

– "Ливерпуль" на "Энфилде" всегда должен быть фаворитом, независимо от того, кто к ним приезжает, – цитирует официальный сайт клуба Кайта. – С такой бешеной поддержкой болельщиков они должны всегда играть только на победу. И я уверен, именно так они и сыграют (с "Челси". – Прим. "СЭ"). "Ливерпуль" и "Челси" – очень хорошие команды. Но я думаю, что "Ливерпуль" сейчас на кураже. Я вижу, что они развиваются.

Мерсисайдцы находятся в очень интересной части сезона, и я более чем уверен, что Boxing day принесет команде много побед и много очков. Всегда было здорово играть против "Челси". Чувства, когда вы забиваете и выигрываете эти игры, потрясающие. Я сыграл против них много игр, такие матчи – это то, ради чего мы живем. Нет ничего лучше.

Кайт в составе "Ливерпуля" провел более 20 матчей против "Челси". Он выступал за "красных" с 2006 по 2012 год и забил за клуб более 50 мячей.