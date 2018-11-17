Директор "Арсенала" подтвердил переговоры о создании Суперлиги

Директор "Арсенала" Рауль Санльеи не стал отрицать информацию о создании Суперлиги для топ-клуюов Европы. Однако, по его словам, не может быть создан в ближайшее время. Ранее появилась инфлормация, что в Суперлиге будут участвовать 16 европейских топ-клубов.

Это будет закрытый турнир. 11 команд ("Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Милан" и "Бавария") в нем будут защищены от вылета. Еще пять будут участвовать в качестве гостей. Это "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Марсель", "Интер" и "Рома".

– Мы должны быть уверены в том, что "Арсенал" всегда находится в центре всего, что может произойти в будущем, – цитирует Санльеи fourfourtwo.com. – Создание Суперлиги не произойдет в ближайшее время, потому что есть соглашение с УЕФА. Однако, что будет в будущем, неизвестно.

По крайней мере, мы должны быть в курсе и решить, стоит ли нам двигаться в этом направлении. Учитывая, что писали в Football Leaks, может показаться, что мы в тайне от всех что-то делаем. Однако тут нет ничего секретного. В той заметке цитировался документ, где упоминается "Арсенал" и "Барселона". Но там нет никаких подписей, и я могу заверить вас в этом, потому что это проект.