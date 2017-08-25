Диоманде - в атаке "Халл Сити" на матч с "Болтоном"

Стали известны стартовые составы "Халл Сити" и "Болтона" на матч 5-го тура чемпион-лиги. В предыдущих турах команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка.

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Мазух, Кларк, Боуэн, Мейлер, Ларссон, Грощицки, Диоманде. Запасные: Мэннион, Кингсли, Тораль, Уэйр, Бетти, Льюэр, Ленихан.

"Болтон": Хоуард, Дервит, Биверс, Берк, Мораиш, Кэракэн, Каллен, Бакли, Тэйлор, Мадин, Армстронг. Запасные: Олнвик, Литтл, Робинсон, Оседе, Претли, Ле Фондр, Уилбрэм.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.