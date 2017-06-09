Динияр Билялетдинов: "Отношение фанатов "Халл Сити" к Слуцкому сначала будет предвзятым"

Бывший полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов выразил надежду на то, что Леонид Слуцкий сможет проявить себя в "Халл Сити". Напомним, что после ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.

– Это новый шаг в развитии карьеры Леонида Викторовича, следующий вызов, – цитирует ТАСС Билялетдинова. – Жаль только, что это не премьер-лига, но именно чемпион-лига – настоящий английский футбол, настоящая Англия.

Отношение болельщиков, думаю, сразу будет предвзятым. Как переносить? Все просто – нужны результаты и крепкая психика. Будет результат – вопросов не будет, малейшая осечка – обязательно припомнят. Я, конечно, не могу сказать точно про тот коллектив, в котором он окажется, но вот у меня в "Эвертоне" в этом плане все было профессионально; нравится тебе или нет, но тренер – это уважение, профессиональное отношение к делу. Там так принято, и это лучше для всех – для игроков, тренерского штаба, руководителей. Думаю, никаких закулисных игр не будет.

Жесткость, как мне кажется, нужна в такой самобытной лиге, как российская, где она нужна ради дисциплины. Если люди туда попадают, они этим дорожат, они сами дисциплинированны и будут подчиняться воле тренера. В этом плане как раз легче будет.

Будут победы – будут на руках носить, причем с удвоенной силой, будут, не дай бог, плачевные результаты – будут вдвойне "гасить", скажем так. Никто не знает, подходит или нет Слуцкий для чемпионата Англии. Думаю, для России это – хороший знак, надеюсь, что у него все получится.