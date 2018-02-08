Дини не будет дисквалифицирован за показанный трибунам средний палец

Форвард "Уотфорда" Трой Дини избежал дисквалификации за показанный трибунам средний палец в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Челси" (4:1), информирует Sky Sports. Подобным образом 29-летний футболист отпраздновал забитый в ворота соперника мяч.
Футбольная ассоциация (FA) решила не наказывать игрока за этот жест. Ранее сообщалось, что Дини могут дисквалифицировать на два или четыре матча премьер-лиги.
В этом сезоне 29-летний форвард забил 3 мяча в 17 матчах чемпионата страны. За клуб он выступает с 2010 года.
Дини могут дисквалифицировать на 4 матча за показанный трибунам средний палец
alex13b
Следующий раз он член покажет
03:13
баламошка
Естественно. Ведь негров за такое нельзя наказывать. А то шоколадки обидятся и начнут орать о расизме.
01:19