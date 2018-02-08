Дини не будет дисквалифицирован за показанный трибунам средний палец

Форвард "Уотфорда" Трой Дини избежал дисквалификации за показанный трибунам средний палец в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Челси" (4:1), информирует Sky Sports. Подобным образом 29-летний футболист отпраздновал забитый в ворота соперника мяч.

Футбольная ассоциация (FA) решила не наказывать игрока за этот жест. Ранее сообщалось, что Дини могут дисквалифицировать на два или четыре матча премьер-лиги.

В этом сезоне 29-летний форвард забил 3 мяча в 17 матчах чемпионата страны. За клуб он выступает с 2010 года.

Дини могут дисквалифицировать на 4 матча за показанный трибунам средний палец