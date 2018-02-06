Дини могут дисквалифицировать на 4 матча за показанный трибунам средний палец

Форвард "Уотфорда" Трой Дини может получить дисквалификацию за показанный трибунам средний палец в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Челси" (4:1). Напомним, что подобным образом 29-летний футболист отпраздновал забитый в ворота соперника мяч.

Скорее всего, Дини будет наказан двухматчевой дисквалификацией, в том случае, если арбитр отразил этот эпизод в отчете. Также федерация добавит футболисту еще две встречи за оскорбительный жест.

В этом сезоне Дини забил 3 мяча в 17 матчах чемпионата страны. За клуб он выступает с 2010 года.